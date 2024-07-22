«Что теперь делать целый год?»: родители выпускников основных школ бьют тревогу

Эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Пауль-Хенри Середа заверил, что возможностей хватает. По его словам, подростку, у которого есть основное образование, но который не продолжил обучение и не приступил к работе, рекомендуется попробовать пройти курсы по профориентации (на эстонском - kutsevalikuõpe).