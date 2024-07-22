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«Что теперь делать целый год?»: родители выпускников основных школ бьют тревогу

София Солдатенко
, репортер
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Даже если подросток никуда не поступил, не стоит опускать руки, есть и другие варианты, чтобы не терять год впустую. Фото иллюстративное.
Даже если подросток никуда не поступил, не стоит опускать руки, есть и другие варианты, чтобы не терять год впустую. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В соцсетях все чаще стали появляться посты обеспокоенных родителей, чьи 16-летние дети окончили основную школу, но не смогли поступить в гимназию или профтехучилище. «И что теперь делать? Придется впустую потерять целый год?» - задаются они вопросом.

Эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Пауль-Хенри Середа заверил, что возможностей хватает. По его словам, подростку, у которого есть основное образование, но который не продолжил обучение и не приступил к работе, рекомендуется попробовать пройти курсы по профориентации (на эстонском - kutsevalikuõpe).

«За один год обучения подросток получит базовые знания по специальности, что создаст предпосылки для продолжения обучения или выхода на рынок труда», - говорит он.

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