В соцсетях все чаще стали появляться посты обеспокоенных родителей, чьи 16-летние дети окончили основную школу, но не смогли поступить в гимназию или профтехучилище. «И что теперь делать? Придется впустую потерять целый год?» - задаются они вопросом.
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«Что теперь делать целый год?»: родители выпускников основных школ бьют тревогу
Эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Пауль-Хенри Середа заверил, что возможностей хватает. По его словам, подростку, у которого есть основное образование, но который не продолжил обучение и не приступил к работе, рекомендуется попробовать пройти курсы по профориентации (на эстонском - kutsevalikuõpe).