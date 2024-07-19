Борьба с АЧС: охотникам при отстреле кабанов разрешат использовать прицелы ночного видения

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства. Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Косенкраниус подписал соответствующее постановление в четверг, сообщает Союз охотников Эстонии. Для борьбы с распространением африканской чумы свиней охотникам разрешат использование прицелов ночного видения при охоте на кабанов до 28 февраля 2025 года во всех уездах Эстонии.

Прицел ночного видения может быть прикреплен к огнестрельному оружию или огнестрельное оружие с ночником может быть извлечено из чехла, если дуло находится на высоте более 2,5 метров от поверхности земли - и стрелять с использованием ночного прицела разрешено, если выходное отверстие ствола в момент выстрела находится на высоте более 2,5 метров от поверхности земли.

Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасное заболевание животных, к которому одинаково восприимчивы как домашние, так и дикие свиньи. Болезнь характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями, воспалительными изменениями в органах и высокой смертностью.

АЧС вызывается вирусом, который заразен и распространяется в основном при прямом контакте между животными, а также через туши, любые предметы, загрязненные возбудителем болезни, транспортные средства, корма для животных и так далее.