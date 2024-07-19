Часть Харьюмаа страдает от перебоев в электроснабжении. В волости Ания сотни потребителей остались без света.
Короткое замыкание оставило часть Харьюмаа без электричества
«В волости Ания короткое замыкание вызвало повреждение кабеля», - сообщила специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд.
По ее словам, бригада Elektrilevi уже на месте и надеется восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Согласно карте Elektrilevi, в волости Ания без электричества осталось 747 домохозяйств.
На 16:15 сегодня в уезде Выру без электричества оставались девять домохозяйств.