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Короткое замыкание оставило часть Харьюмаа без электричества

rus.postimees.ee
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Elektrilevi. Фото иллюстративное.
Elektrilevi. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Часть Харьюмаа страдает от перебоев в электроснабжении. В волости Ания сотни потребителей остались без света.

«В волости Ания короткое замыкание вызвало повреждение кабеля», - сообщила специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд.

По ее словам, бригада Elektrilevi уже на месте и надеется восстановить электроснабжение в течение трех часов.

Согласно карте Elektrilevi, в волости Ания без электричества осталось 747 домохозяйств.

На 16:15 сегодня в уезде Выру без электричества оставались девять домохозяйств.

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