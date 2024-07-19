Лийза Пакоста станет министром юстиции и цифровых технологий

По словам председателя партии «Ээсти 200» Маргуса Цахкна, партия продолжит заниматься важными для жителей Эстонии темами.

«Во-первых, "Ээсти 200" твердо верит в важность образования, и под руководством Кристины Каллас мы продолжим реформирование системы образования, улучшение образовательных возможностей и решение многолетних проблем учителей. Во-вторых, мы будем строить эффективно функционирующее, первое в мире персонализированное государство как для граждан, так и для предпринимателей. Для этого нам необходимо поднять цифровое государство на новый уровень, а также значительно сократить бюрократию и регулирования. Я рад, что Лийза Пакоста согласилась взять на себя эту задачу. И, наконец, в сложной геополитической ситуации я продолжу отстаивать интересы Эстонии на посту министра иностранных дел», - сказал Цахкна.

«"Ээсти 200" получила больше ответственности, чем раньше, и мы довольны как содержанием коалиционного соглашения, так и результатом распределения обязанностей», - добавил Цахкна.

По словам Цахкна, одним из приоритетов нового правительства должно стать повышение конкурентоспособности экономики. «У "Ээсти 200" есть план, как вывести экономическое развитие на новый уровень в условиях, когда конвергенция больше не работает на нас. Нам необходимо повысить производительность и конкурентоспособность - мы больше не страна с дешевой рабочей силой», - сказал Цахкна.

Кандидат на пост министра юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста имеет степень магистра права и является докторантом юридического факультета Тартуского университета. Ранее Пакоста получила магистерское образование по истории и этнологии, а также по специальности «педагог и руководитель образовательного учреждения».

Пакоста имеет большой опыт управления изменениями как в частном, так и в государственном секторе. В настоящее время она является председателем Комиссии по делам Европейского союза Рийгикогу, членом Правововой комиссии Рийгикогу и руководителем эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.