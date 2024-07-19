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КОАЛИЦИОННЫЙ ДОГОВОР Налоговые повышения принесут в оборону почти миллиард евро

Мейнхард Пулк
, журналист
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Новое правительство представило коалиционный договор.
Новое правительство представило коалиционный договор. Фото: Tairo Lutter

Согласно документу нового коалиционного договора, в ближайшие годы будет взиматься два процента с доходов физических лиц, НДС и прибыли предприятий. Для достижения бюджетного баланса будет выполнен абсолютный минимум, основное внимание будет уделено боеприпасам, а также укреплению возможностей полиции и пограничной охраны.

Налог на безопасность, его компоненты и последствия являются центральным элементом коалиционного договора.

Согласно первоначальному плану, этот налог будет действовать до конца 2028 года, чтобы правительство, которое придет к власти после следующих выборов в Рийгикогу, могло его пересмотреть. Ставки НДС и подоходного налога останутся прежними, но добавятся несколько новых пунктов: с 1 января 2026 года будет взиматься два процента со всех доходов физических лиц и прибыли предприятий. Двухпроцентный налог на оборот начнет действовать уже в июле 2025 года. Кроме того, отмена налоговой уступки откладывается на год и вступит в силу с начала 2026 года. Акцизы на алкоголь, табак и бензин будут ежегодно увеличиваться на пять процентов. «Мы будем учитывать влияние приграничной торговли и при необходимости корректировать планы по увеличению акцизов», - обещает коалиция.

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