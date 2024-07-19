КОАЛИЦИОННЫЙ ДОГОВОР Налоговые повышения принесут в оборону почти миллиард евро

Согласно документу нового коалиционного договора, в ближайшие годы будет взиматься два процента с доходов физических лиц, НДС и прибыли предприятий. Для достижения бюджетного баланса будет выполнен абсолютный минимум, основное внимание будет уделено боеприпасам, а также укреплению возможностей полиции и пограничной охраны.
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