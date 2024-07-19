КОАЛИЦИОННЫЙ ДОГОВОР Налоговые повышения принесут в оборону почти миллиард евро

Согласно первоначальному плану, этот налог будет действовать до конца 2028 года, чтобы правительство, которое придет к власти после следующих выборов в Рийгикогу, могло его пересмотреть. Ставки НДС и подоходного налога останутся прежними, но добавятся несколько новых пунктов: с 1 января 2026 года будет взиматься два процента со всех доходов физических лиц и прибыли предприятий. Двухпроцентный налог на оборот начнет действовать уже в июле 2025 года. Кроме того, отмена налоговой уступки откладывается на год и вступит в силу с начала 2026 года. Акцизы на алкоголь, табак и бензин будут ежегодно увеличиваться на пять процентов. «Мы будем учитывать влияние приграничной торговли и при необходимости корректировать планы по увеличению акцизов», - обещает коалиция.