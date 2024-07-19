ВИДЕО Михал: новая коалиция не будет вводить налог на сахар

- Точный дизайн налога на безопасность будет разработан Министерством финансов. Но он касается как налогообложения оборота - два процента с оборота с 2025 года, так и налогообложения доходов с 2026 года, а также налогообложения прибыли предприятий с 2026 года. Он будет действовать до конца 2028 года.

Это означает, что налог будет равномерно распределен по обществу. Это значит, что разные части общества будут его нести, и за счет этих денег можно будет финансировать различные потребности в области обороны и внутренней безопасности, чтобы Эстония была надежным государством, надежно защищенным, и чтобы здесь можно было развивать экономику и растить семьи.

- Как это напрямую повлияет на людей и сколько каждый человек будет платить в месяц?

- Точные расчеты для каждого доходного дециля может описать Министерство финансов, когда мы подойдем к введению налога. Многое зависит от того, что вы потребляете и сколько потребляете в случае с НДС. В случае с доходами и прибылями предприятий - от доходов каждого предприятия и лица.

Поскольку налог устроен так, как я описал, он больше всего затронет тех, кто зарабатывает больше в абсолютных цифрах. Но и с оборота - если вы больше тратите в магазине, то и платите больше.

- Что будет с налогом на подслащенные напитки?