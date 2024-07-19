Кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ) сообщил Postimees, что налог на сахар будет приостановлен и нынешняя коалиция не будет его вводить. Он также отметил, что создание новой министерской должности потребует найма двух-трех человек.
ВИДЕО ⟩ Михал: новая коалиция не будет вводить налог на сахар
- С одной стороны, вы сможете сформировать правительство и стать премьер-министром, но с другой стороны, цифры довольно суровы, и действия предстоят еще более суровые. Какие у вас сейчас чувства?
- Будем честны, времена сложные. Если мы посмотрим на происходящее в мире и геополитике, то станет ясно, что не все страны, даже наши союзники в Европе, и все политические силы видят войну в Украине как экзистенциальную войну за свободу Европы. Это значит, что мы сами должны постараться, чтобы Эстония была надежно защищена, и чтобы наше государство и народ могли справляться. Даже если враг допустит ошибку и задумается о нападении, он не должен испытывать нашу решимость. Поэтому нужны сложные решения для финансирования тех оборонных мер, которые мы уже приняли. Эти 550 миллионов евро, которые пока не были обеспечены, и новые потребности в закупке боеприпасов и внутренней безопасности.
Когда вы спрашиваете, какие у меня чувства, то, конечно, я бы предпочел время, когда все живут в мире, а наши соседи говорят о демократии и капитализме. К сожалению, Эстонию нельзя взять под мышку и переехать куда-то, поэтому мы должны быть надежным государством, чтобы все это знали.
- Поясните, пожалуйста, что такое налог на безопасность. Это повышение НДС и подоходного налога или что-то другое, что будет отдельно отображаться в чеке?
- Точный дизайн налога на безопасность будет разработан Министерством финансов. Но он касается как налогообложения оборота - два процента с оборота с 2025 года, так и налогообложения доходов с 2026 года, а также налогообложения прибыли предприятий с 2026 года. Он будет действовать до конца 2028 года.
Это означает, что налог будет равномерно распределен по обществу. Это значит, что разные части общества будут его нести, и за счет этих денег можно будет финансировать различные потребности в области обороны и внутренней безопасности, чтобы Эстония была надежным государством, надежно защищенным, и чтобы здесь можно было развивать экономику и растить семьи.
- Как это напрямую повлияет на людей и сколько каждый человек будет платить в месяц?
- Точные расчеты для каждого доходного дециля может описать Министерство финансов, когда мы подойдем к введению налога. Многое зависит от того, что вы потребляете и сколько потребляете в случае с НДС. В случае с доходами и прибылями предприятий - от доходов каждого предприятия и лица.
Поскольку налог устроен так, как я описал, он больше всего затронет тех, кто зарабатывает больше в абсолютных цифрах. Но и с оборота - если вы больше тратите в магазине, то и платите больше.
- Что будет с налогом на подслащенные напитки?
- Мы приняли решение, что новая коалиция не будет вводить налог на сахар. Подготовка к его введению шла в социальной сфере, но мы договорились, что все партии, участвующие в выборах в 2027 году, будут просить мандат на введение любых новых налогов. Это часть уверенности в том, что нам не нужно постоянно обсуждать появление новых налогов из-за угла. Я не исключаю, что в будущем социал-демократы или кто-то другой попросит мандат на введение налога на сахар и в 2028-2029 годах его введут, но сегодняшнее соглашение заключается в том, что мы его вводить не будем, так что он пока отложен.
- Сокращение бюрократии было обсуждено на каждой пресс-конференции - например, вы обещаете сократить время на оценку воздействия на окружающую среду вдвое. Как это сделать, чтобы не пострадала окружающая среда?
- У нас есть соответствующий законопроект в Министерстве климата, где я все еще работаю. Это действительно возможно. Разные действия можно выполнять быстрее, не все нужно делать в таком объеме, не все шаги нужно делать в таком порядке, некоторые действия можно выполнить заранее, некоторые можно сделать на основе данных. Возможности действительно есть, и осенью выйдет соответствующий документ, который все смогут оценить. Темп работы значительно увеличится.
- Вы должны были создать новый министерский портфель для министра инфраструктуры. Насколько это увеличит административные расходы, которые вы на самом деле хотите сократить?
- В итоге мы все равно сокращаем государственный сектор. Те, кто был в этом супер-экономичном министерстве, знают, что оно выглядит как магазин IKEA: из одной комнаты можно перенести стул в другую. По сути, это значит, что разные люди руководят разными отделами одного министерства. Нам не нужны новые здания, не нужно организовывать переезды. Просто вопрос в том, кто с кем взаимодействует. Это значит, что для поддержки министра потребуется два-три человека, и все.