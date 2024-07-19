По данным правозащитников, суды над 30-летним Кригером происходили в Минском областном суде в течение июня, а задержали его еще в ноябре 2023 года.

Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в «совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка, "акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой».

От телефонных комментариев в суде отказались, а государственные ведомства и информагентства не сообщали об арестах по таким обвинениям.

Белорусская правозащитная организация «Вясна» по своим данным сообщает, что Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте. В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям - о «наемничестве», «агентурной деятельности», «терроризме», «создании экстремистского формирования», «умышленном выводе из строя транспортных средств или путей сообщения», «незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».