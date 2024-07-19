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МНЕНИЕ Руководитель компании: в случае НДС коалиции следовало сделать исключение для продуктов питания

rus.postimees.ee
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Деньги и продукты. Фото несет иллюстративный характер.
Деньги и продукты. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Schutterstock.com

По словам руководителя Mantinga Eesti Рейна Пальмисте, компания которого снабжает хлебобулочными изделиями крупнейшие магазины и автозаправочные сети по всей Эстонии, новая правящая коалиция при повышении НДС должна была сделать исключение для продуктов питания, так как покупательная способность людей снижается.

«С повышением НДС сразу же повышаются цены на продукты питания. Мы снова получим более высокую инфляцию, и у людей останется меньше денег. Повышение налогов приемлемо, если оно не затрагивает тех, кто и так находится в тяжелом положении. А покупать еду должны все», - сказал Пальмисте.

«По сравнению с прошлым годом цены на большинство сырьевых материалов выросли, кроме того, видно, что цены на сахар и какао не снижаются. В случае с НДС следовало сделать исключение для продуктов питания. В большинстве стран-членов Европейского Союза НДС на продукты питания ниже. В Польше он какое-то время был вообще нулевым», - отметил Пальмисте.

По его словам, следует рассчитать, насколько местным самоуправлениям нужно повысить прожиточный минимум, если государство создает ситуацию, в которой людям становится все труднее сводить концы с концами. «Сейчас неясно, что мешает государству ввести налог на безопасность и почему идет путь повышения подоходного налога и НДС», - сказал Пальмисте.

Пальмисте также похвалил правительство за решение отложить до 2025 года отмену известной налоговой уступки, известной как налоговый горб. «Это повлияло бы на состояние государственного бюджета в следующем году негативным образом, создав расчетную налоговую дыру в полмиллиарда евро в год. Это немаленькие деньги. Разумно не выполнять это обещание», - отметил Пальмисте.

«Также я бы предложил в будущем внести изменения в налоговый горб таким образом, чтобы нижний порог индексировался ежегодно, чтобы человек со средней зарплатой не попадал под действие горба», - добавил он.

По словам Пальмисте, также приветствуется сокращение затрат на зарплаты в министерствах. «Когда доходы в частном секторе сокращаются, быстро принимаются решения по сокращению расходов. Государство должно поступать так же», - сказал Пальмисте.

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