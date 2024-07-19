МНЕНИЕ Руководитель компании: в случае НДС коалиции следовало сделать исключение для продуктов питания

«С повышением НДС сразу же повышаются цены на продукты питания. Мы снова получим более высокую инфляцию, и у людей останется меньше денег. Повышение налогов приемлемо, если оно не затрагивает тех, кто и так находится в тяжелом положении. А покупать еду должны все», - сказал Пальмисте.

«По сравнению с прошлым годом цены на большинство сырьевых материалов выросли, кроме того, видно, что цены на сахар и какао не снижаются. В случае с НДС следовало сделать исключение для продуктов питания. В большинстве стран-членов Европейского Союза НДС на продукты питания ниже. В Польше он какое-то время был вообще нулевым», - отметил Пальмисте.

По его словам, следует рассчитать, насколько местным самоуправлениям нужно повысить прожиточный минимум, если государство создает ситуацию, в которой людям становится все труднее сводить концы с концами. «Сейчас неясно, что мешает государству ввести налог на безопасность и почему идет путь повышения подоходного налога и НДС», - сказал Пальмисте.

Пальмисте также похвалил правительство за решение отложить до 2025 года отмену известной налоговой уступки, известной как налоговый горб. «Это повлияло бы на состояние государственного бюджета в следующем году негативным образом, создав расчетную налоговую дыру в полмиллиарда евро в год. Это немаленькие деньги. Разумно не выполнять это обещание», - отметил Пальмисте.

«Также я бы предложил в будущем внести изменения в налоговый горб таким образом, чтобы нижний порог индексировался ежегодно, чтобы человек со средней зарплатой не попадал под действие горба», - добавил он.

По словам Пальмисте, также приветствуется сокращение затрат на зарплаты в министерствах. «Когда доходы в частном секторе сокращаются, быстро принимаются решения по сокращению расходов. Государство должно поступать так же», - сказал Пальмисте.