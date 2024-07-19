Сравнение цен в столицах Балтийских стран, проведенное предприятием Circle K в пятницу, показывает, что за неделю цены на топливо выросли в Таллинне, разнонаправленно изменились в Риге и упали в Вильнюсе.
За неделю в Таллинне выросли цены на топливо
Как передала BNS пресс-служба фирмы, в Таллинне все цены на топливо за неделю выросли на четыре цента. В столице Латвии бензин подорожал на два цента, а литр дизельного топлива подешевел на четыре цента. В Вильнюсе все цены на топливо за неделю снизились на два цента.
В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,759 евро, что на 7,5 цента больше, чем в Риге, и на 22 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,809 евро, что на 7,5 цента больше, чем в Риге, и на 17,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,609 евро, что на полцента меньше, чем в Риге, и на 11 центов больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.