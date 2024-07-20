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Спасателей вызвали, но было уже поздно: в реке утонул человек

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 19 июля, в 21:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пялли в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа в реке сидит мужчина, голова которого находится над водой.

На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Хаапсалу и Ристи, спасатели-добровольцы из Паливере и машина скорой помощи. Спасатели вытащили мужчину из воды, но спасти ему жизнь не удалось.

В этом году в Эстонии утонули 15 человек.

Советы по безопасности в пляжный сезон:

  • Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды. Тонущий ребенок не издает звуков, поэтому с раннего возраста учите своего ребенка плавать и рассказывайте о водных опасностях.
  • Отправляясь на водоем на лодке, всегда надевайте спасательное снаряжение. В случае несчастного случая надеть спасательный жилет очень трудно или даже невозможно. Почти все жертвы аварий на воде были бы живы, если бы на них был спасательный жилет.
  • Идите в воду только трезвыми! Находясь с друзьями у воды, помните, что, если употребляется алкоголь, люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!
  • Перед тем как войти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волны, берег и тип дна водоема.
  • Не прыгайте в воду в незнакомых местах!
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