В пятницу, 19 июля, в 21:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пялли в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа в реке сидит мужчина, голова которого находится над водой.
Спасателей вызвали, но было уже поздно: в реке утонул человек
На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Хаапсалу и Ристи, спасатели-добровольцы из Паливере и машина скорой помощи. Спасатели вытащили мужчину из воды, но спасти ему жизнь не удалось.
В этом году в Эстонии утонули 15 человек.
Советы по безопасности в пляжный сезон:
- Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды. Тонущий ребенок не издает звуков, поэтому с раннего возраста учите своего ребенка плавать и рассказывайте о водных опасностях.
- Отправляясь на водоем на лодке, всегда надевайте спасательное снаряжение. В случае несчастного случая надеть спасательный жилет очень трудно или даже невозможно. Почти все жертвы аварий на воде были бы живы, если бы на них был спасательный жилет.
- Идите в воду только трезвыми! Находясь с друзьями у воды, помните, что, если употребляется алкоголь, люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!
- Перед тем как войти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волны, берег и тип дна водоема.
- Не прыгайте в воду в незнакомых местах!