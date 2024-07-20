​Недолго думая можно сделать вывод, что президент каждой страны гораздо богаче среднестатистического гражданина - ведь речь идет о главе государства. Это не так однозначно, ведь президенты стран мира, как и любые другие граждане, зарабатывают по-разному. Кроме того, в некоторых странах Европы ежемесячная зарплата президента существенно не превышает среднемесячную зарплату рабочих.