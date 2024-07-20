«Стрелок готовился заранее, и это не спонтанное убийство. Сколько он готовился — неделю или две недели — время покажет», — цитирует Клименко «Украинская правда».

Отвечая на вопросы журналистов, министр не исключил и возможный «российский след», но не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу, пишет «РБК-Украина».

Кем была Ирина Фарион

Ирина Фарион была известной защитницей украинского языка, филологом, профессором, членом партии «Свобода». Она неоднократно попадала в скандалы из-за своих резких высказываний.

Фарион родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, была доктором филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике», занимая должность профессора кафедры украинского языка.

Активную деятельность в консервативно-националистической «Свободе» Фарион начала в начале нулевых. С 2006 года была депутатом Львовского облсовета и регулярно баллотировалась в Верховную раду Украины, но попасть в парламент смогла только один раз — в 2012 году.

Наиболее узнаваемой политика сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления о внедрении украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией, отмечает Украинская служба Би-би-си.

В 2010 году она критиковала имена детей, которые казались ей недостаточно украинскими.

После избрания в парламент, когда у власти был Виктор Янукович и Партия регионов, политика активно выступала против всех инициатив, которые ограничивали использование украинского языка.