Во Львове в пятницу вечером неизвестный выстрелил в голову известному политику и филологу Ирине Фарион. Она умерла в больнице. Стрелявшего ищут. Основная версия покушения — личная неприязнь и политическая деятельность бывшего депутата от партии «Свобода».
«Это не спонтанное убийство»
Фарион — филолог, экс-депутат Верховной рады Украины от крайне правой партии «Свобода», известная радикальными заявлениями в поддержку украинского языка, за одно их которых ее отстраняли от работы на кафедре украинского языка университета «Львовская политехника».
Полицейские и сотрудники СБУ продолжают поиски человека, стрелявшего в Фарион, сообщил уже ночью глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство носит заказной характер», — заявил Клименко (цитата по его телеграм-каналу).
О покушении Украинской службе Би-би-си в пятницу вечером сообщила пресс-секретарь партии «Свобода» Христина Равлюк. Оно произошло около 19:30 возле многоквартирного дома на улице Масарика, котором жила 60-летний политик и преподаватель.
Нападающий, по словам очевидцев, произвел один выстрел, попав в висок, сообщает ТСН. Фарион была доставлена в отделение неотложной медицинской помощи. Врачи не смогли ее спасти.
О смерти Фарион объявил мэр Львова Андрей Садовой. «Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорил, что в Украине больше нет места, но чтобы такое дерзкое, наглое убийство… Убийцу нужно найти!» — написал он в телеграме.
Национальная полиция Украины сообщила, что после смерти Фарион дело о покушении на нее переквалифицировано на умышленное убийство. Глава МВД заявил, что убийство было спланированным.
«Стрелок готовился заранее, и это не спонтанное убийство. Сколько он готовился — неделю или две недели — время покажет», — цитирует Клименко «Украинская правда».
Отвечая на вопросы журналистов, министр не исключил и возможный «российский след», но не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу, пишет «РБК-Украина».
Кем была Ирина Фарион
Ирина Фарион была известной защитницей украинского языка, филологом, профессором, членом партии «Свобода». Она неоднократно попадала в скандалы из-за своих резких высказываний.
Фарион родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, была доктором филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике», занимая должность профессора кафедры украинского языка.
Активную деятельность в консервативно-националистической «Свободе» Фарион начала в начале нулевых. С 2006 года была депутатом Львовского облсовета и регулярно баллотировалась в Верховную раду Украины, но попасть в парламент смогла только один раз — в 2012 году.
Наиболее узнаваемой политика сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления о внедрении украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией, отмечает Украинская служба Би-би-си.
В 2010 году она критиковала имена детей, которые казались ей недостаточно украинскими.
После избрания в парламент, когда у власти был Виктор Янукович и Партия регионов, политика активно выступала против всех инициатив, которые ограничивали использование украинского языка.
В 2014 году «Свобода» не прошла в парламент, и Фарион вернулась во Львов. До 2019 года профессор вела исторический телепроект «Величие личности», целью которого была популяризация исторических личностей — от Ивана Мазепы до Степана Бандеры.
Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре громкого скандала, в связи с которым СБУ начинала уголовное расследование. Все началось с интервью, в котором она резко критиковала украинских военных, продолжающих общаться на русском языке.
«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке — пусть себя назовут „русскими“. Почему они такие очумелые? — говорила языковед в программе „Рандеву с Яниной Соколовой“. — Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм — выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко».
После скандала, спровоцированных ее словами, Фарион опубликовала сообщение одного из своих подписчиков из аннексированного Крыма, в котором тот поддерживал ее. При этом она не скрыла персональные данные, и к этому юноше, как писали украинские СМИ, пришли сотрудники ФСБ.
Узнав об этом, львовский студенты устроили акцию протеста и потребовали увольнения профессора, и 15 ноября 2023 года «Львовская политехника» уволила Фарион, но в мае суд восстановил ее в должности и присудил компенсацию. На эти деньги, как сообщалось, она купила 11 дронов для военных.
По состоянию на 19 июля досудебное расследование по уголовному делу Фарион продолжалось. В частности, по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащего. СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу ее высказываний.