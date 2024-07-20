В собственности волости Ярва был автомобиль Opel Combo Combi 2007 года выпуска. Поскольку машину было бессмысленно ремонтировать, было решено выставить ее на аукцион.
Автомобиль, выставленный на аукцион по очень низкой цене, быстро нашел нового владельца
Волостная управа решила организовать аукцион по продаже легкового автомобиля со стартовой ценой 100 евро, что почти в два раза меньше, чем можно было бы получить за автомобиль, если сдать его на металлолом.
Э-аукцион был проведен на предусмотренном для этой цели интернет-портале auto24.ee.
По итогам аукциона окончательная цена автомобиля составила 180 евро.