Планируете снять квартиру? Эксперт дает очень полезные советы

Контакт с арендодателем

«Наша первая рекомендация кандидатам в арендаторы - будьте активны и открыты. Краткий рассказ о себе может включать описание его работы, учебы и увлечений», - советует Сихт.

«Кроме того, арендатор мог бы объяснить, почему ему подходит именно эта квартира и на какой период он ищет жилье. Также важно упомянуть, с кем вы планируете жить в арендуемой квартире - один, с партнером, другом, домашним животным», - добавляет она.

«Также рекомендую подумать об ответах на дополнительные вопросы, которые может задать арендодатель. Например, снимало ли ранее лицо, заинтересованное в аренде, жилье и на какой срок, или по каким причинам оно переезжает с нынешнего места жительства», - говорит Сихт.

Внимательно прочтите договор аренды

Договор аренды следует внимательно прочитать перед подписанием. Содержание договора также можно изменить - вместе с арендодателем. Не бывает глупых вопросов! Если что-то кажется неясным, всегда стоит проконсультироваться. Открытое общение является важной предпосылкой для создания и поддержания хороших отношений с хозяином квартиры.

Тип договора: срочный или бессрочный

Существует два типа договоров аренды. Срочный договор означает, что он начинается и заканчивается в определенный день. Бессрочный договор также начинается в фиксированное время, но не имеет заранее согласованной даты окончания.