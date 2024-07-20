Пятилетняя девочка, которая ранним утром вышла из дома в Латвии в Цимдениеки Гробиньской волости, села в автобус и уехала в Лиепаю, где одна бродила по улице Лиела. Ранее ее уже видели гуляющей в одиночку по поселку. Именно в этот день семь лет назад в Дубени неподалеку был найден замерзшим пятилетний Иван Берладин, пропавший при аналогичных обстоятельствах - как и девочка, ранним утром он вышел из дома и сел в автобус, пишет Rus.TVNET.
Тогда история маленького Ивана потрясла людей, казалось - такое больше никогда не повторится. Почему ни ответственные службы, ни окружающие заранее не предотвратили то, что произошло с девочкой?