Пятилетняя девочка, которая ранним утром вышла из дома в Латвии в Цимдениеки Гробиньской волости, села в автобус и уехала в Лиепаю, где одна бродила по улице Лиела. Ранее ее уже видели гуляющей в одиночку по поселку. Именно в этот день семь лет назад в Дубени неподалеку был найден замерзшим пятилетний Иван Берладин, пропавший при аналогичных обстоятельствах - как и девочка, ранним утром он вышел из дома и сел в автобус, пишет Rus.TVNET.

Тогда история маленького Ивана потрясла людей, казалось - такое больше никогда не повторится. Почему ни ответственные службы, ни окружающие заранее не предотвратили то, что произошло с девочкой?

На прошлой неделе в Лиепае на улице Лиела прохожий заметил девочку примерно пяти лет, которая бродила одна в странной одежде - рубашечке, шортах и зимней шапке. Он сообщил об этом в полицию. Оказалось, что ребенок в 5:30 один вышел из дома в Цимдениеки, сел в автобус и доехал до находящейся в семи километрах Лиепаи.