Предприятие железнодорожных перевозок Elron на следующей неделе планирует начать испытания своего нового поезда Škoda на государственных железных дорогах.
Elron на следующей неделе начнет тестирование нового поезда Škoda
В пятницу, 19 июля, в депо Пяэскюла новый поезд Škoda компании Elron преодолел первые несколько сотен метров на собственной тяге.
По сравнению с более чем 60 миллионами километров, пройденными в Эстонии поездами Stadler за последнее десятилетие, это небольшое расстояние, но это только начало, отметили в предприятии.
Уже в середине августа Elron будет тестировать поезда Stadler Flirt, которым предстоит выйти на маршрут Тарту-Валга-Рига. В Эстонии эти поезда эксплуатируются уже более десяти лет.