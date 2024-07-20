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Elron на следующей неделе начнет тестирование нового поезда Škoda

BNS
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Новый пассажирский поезд Škoda.
Новый пассажирский поезд Škoda. Фото: Aron Urb / Elron

Предприятие железнодорожных перевозок Elron на следующей неделе планирует начать испытания своего нового поезда Škoda на государственных железных дорогах.

В пятницу, 19 июля, в депо Пяэскюла новый поезд Škoda компании Elron преодолел первые несколько сотен метров на собственной тяге.

По сравнению с более чем 60 миллионами километров, пройденными в Эстонии поездами Stadler за последнее десятилетие, это небольшое расстояние, но это только начало, отметили в предприятии.

Уже в середине августа Elron будет тестировать поезда Stadler Flirt, которым предстоит выйти на маршрут Тарту-Валга-Рига. В Эстонии эти поезда эксплуатируются уже более десяти лет.

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