«Формируемое реформистом Кристеном Михалом правительство резко увеличит налоговое бремя Эстонии. В 2023 году оно составляло 34 процента ВВП, в 2024 году - уже 35,2 процента, а в 2025 году вырастет до более чем 36 процентов, - цитирует BNS публикацию Рейнсалу в социальных сетях. - Человек, получающий среднюю зарплату, за год в виде налогов потеряет один месяц зарплаты в 2025 году в результате политики правительства Партии реформ. Семья с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату, потеряет сумму, равную зарплате за два месяца».

Расчет Рейнсалу основан на средней зарплате около 1942 евро в этом году и 2042 евро в следующем. В средней семье двое детей и автомобиль, а у половины из них есть ипотека. По сравнению с прошлым годом подоходный налог для работника со средней зарплатой в следующем году вырастет на два процента, или примерно на 480 евро.

Большая часть зарплаты людей уходит на услуги и товары, облагаемые налогом с оборота, что составляет около 600 евро в год. С 2024 года также отменено освобождение от подоходного налога на второго ребенка, и при ставке налога 22 процента его размер составляет 406 евро. Налог на автомобиль составит около 200 евро в год, а повышение акциза на бензин на пять процентов означает дополнительные расходы в размере около 60 евро на 20 000 км.

Кроме того, исчезнет вычет процентов по жилищным кредитам, что добавит 50 евро к стоимости жилищного кредита. По мнению Рейнсалу, дополнительная инфляция, вызванная регулированием, также приведет к снижению покупательной способности денег.

«Инфляция в настоящее время прогнозируется на уровне 2,5 процента в 2025 году. Очевидно, что она может вырасти значительно больше, в дополнение к механическому эффекту налога с оборота, как это произошло в январе этого года. Это означает сотни евро в год потери реальной денежной стоимости в потреблении», - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что в расчеты не включены более мелкие повышения косвенных налогов и сборов, рост земельного налога, повышение других акцизов, влияние предыдущих решений правительства на стоимость денег в следующем году и дестабилизирующее воздействие на бизнес и, следовательно, на заработную плату.