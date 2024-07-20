Что за необычные объекты стали появляться в июле в Старой Риге? Известно, что новые скульптуры ожидаются на набережной 11 Ноября, где уже создается ансамбль из девяти объектов, а в начале августа объекты экологического искусства также будут открыты на Домской площади и площади Ливу, передает RusTVNET.
Поехали! ⟩ Фото: Рига готовится поразить жителей и гостей города необычными арт-объектами
«Свидетели реки времени» на набережной 11 Ноября
«Свидетели реки времени» - Laika upes liecinieki - экологический арт-объект художника Андриса Эглитиса. Это ансамбль из девяти скульптур на набережной Даугавы, которые можно использовать как места для отдыха.
Скульптуры выполнены из бетона и земляных пигментов, которые Эглитис часто использует в своих работах. Скульптуры тесно связаны как с латвийскими приметами времени, так и с повседневной жизнью.
Это произведения предметной поэтики, перебирающие тематические нити, объединенные символикой времени.
Основным источником вдохновения для автора являются его наблюдения за атмосферой набережной 11 Ноября, где между рекой, мостами и городом можно почувствовать пересечение повседневного и вневременного, природного и рукотворного.
Галерея: Часть арт-объекта на набережной 11 Ноября
«Вместе у Домского» на Домской площади
«Вместе у Домского» - Kopā pie Doma - интерактивный городской арт-объект в самом сердце исторического центра Риги. Инсталляция будет расположена на Домской площади и доступна жителям и гостям столицы со 2 августа по 30 сентября с целью создания социального взаимодействия на самой большой площади Старого города.
На месте пересечения семи улиц Риги художественная инсталляция приглашает людей взаимодействовать в обновленном общественном пространстве, тем самым делая их неотъемлемой частью проекта.
Проект вдохновлен архитектурой города: средневековыми сводами, крестом Домского собора, геометрией полукруглых окон и силуэтами окружающих зданий.
Экологический объект представляет собой не только детскую площадку и зону отдыха, но и пространство, отражающее и уважающее историческое и культурное наследие города.
Авторы - объединение Lightfoot: Томс Кампарс, Hori-Zonte, Антонелла Амесбергер, Юргис Гечис и Артис Нейландс.
«Павильон» на площади Ливу
Дизайн «Павильона» - это современная отсылка к элементам архитектурного языка Риги. Он романтичен по своей природе - как настоящий павильон городского парка. Он спроектирован в форме башни, но не копирует какое-либо конкретное здание Старого города, а, скорее, интерпретирует башню как знаковый элемент средневекового города.
Этот павильон представляет собой коллаж, отражающий образ эклектичного города во всем его многообразии. Это как место встречи или остановка в пути, чтобы посидеть и поболтать, наблюдая за суетой Старой Риги и наслаждаясь ледяным карамельным латте.
Авторы работы - SIA Sampling.
Уже сообщалось, что Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления провел конкурс проектов на создание объектов экологического искусства в Старой Риге, в результате которого были разработаны дизайнерские и технические решения двух объектов экологического искусства.
Всего на конкурс был подан 21 проект на четыре места в Старой Риге - набережную 11 Ноября, Домскую площадь, площадь Ливу и площадь Реформации.
Объекты искусства жители и гости Риги смогут увидеть до конца сентября. В ближайшие годы объекты планируется разместить и в других микрорайонах.