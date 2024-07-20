Эксперт: какую квартиру в спальном районе точно купят, а какая будет продаваться месяцами

Руководитель Pindi Kinnisvara по северному и восточному регионам Кристен Оливер Раттасепп считает, что опасение остаться без недвижимости ослабело, у покупателей есть время выбирать, и выбор делается в пользу такого жилья, которое каким-либо образом отличается от основной массы предложений.

«Типовая недвижимость, то есть квартиры в панельных домах спальных районов, может продаваться месяцами, если ощутимо не снизить цену. Будем предельно честны: квартира в среднем состоянии на седьмом этаже девятиэтажного дома в районе панельной застройки не является для кого-либо домом мечты. Ее купят, скорее, в том случае, когда на другую не хватает денег.

Сейчас, если дело за деньгами не стоит, покупают недвижимость, которая привлекла внимание чем-то особенным.

«Это может быть приятно выглядящий дом в спокойном микрорайоне, хорошо сделанная реновация фасада, уютный двор, окружающие дом деревья, благоприятная для детей среда, функциональная планировка квартиры, порядок парковки, гарантирующий определенные места, или другое простое на вид решение, которое в спальных районах просто так не встретить. Именно это люди ищут и покупают», – объяснил Раттасепп.