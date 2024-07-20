Обновленный план вакцинации против Covid-19: акцент на уязвимых категорий граждан

Перевод: Каролийна Вертяева

Член экспертного комитета по иммунопрофилактике д-р Кай Зилмер пояснила, что в текущей эпидемиологической ситуации вакцинация необходима людям из группы риска, у которых сохраняется высокая необходимость госпитализации и развитие осложнений. «Основная цель вакцинации против Covid-19 - предотвращение тяжелых случаев заболевания. Исходя из данных прошлого сезона, Covid-19 могут тяжело переносить в первую очередь не ревакцинированные пожилые люди», - объяснил она.

Это подтверждают и данные Департамента здоровья. Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер сказала, что наибольшим фактором риска при тяжелом течении заболевания является возраст. «Из числа госпитализированных с Covid-19 почти 80 процентов составляют люди старше 60 лет, из которых 95 процентов не были вакцинированы», - добавила она.

Сыбер подчеркнула, что Covid-19 по-прежнему является серьезным заболеванием для групп риска, поскольку у них сохраняется риск развития серьезных осложнений. В прошлом вирусном сезоне коронавирусом заразились около 67 000 человек, из которых шести процентам потребовалась госпитализация.

Как Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, так и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют сосредоточиться на вакцинации групп риска и работников, которые контактируют с людьми с ослабленным иммунитетом.

Сыбер отметила, что часть населения достигла необходимого уровня защиты против Covid-19. «По данным исследования распространенности коронавируса Тартуского университета, 93 процента взрослого населения Эстонии имеют антитела против SARS-CoV-2», - пояснила она и добавила, что текущие штаммы вируса, как правило, не вызывают тяжелого течения болезни у здоровых людей, поэтому в текущей эпидемиологической ситуации нет необходимости в массовой вакцинации населения.

Рекомендации по вакцинации против Covid-19 в Эстонии дает национальная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, которая исходит из эпидемиологической ситуации в Эстонии и основывается на международных доказательствах. Руководитель комиссии по иммунопрофилактике Хели Лаарманн говорит, что комиссия следит за ситуацией и постепенно обновляет рекомендации. «По-прежнему нужно быть готовыми к тому, что может начать распространяться более опасный штамм вируса, что потребует изменения планов», - сказала она и добавила, что если ситуация потребует ревакцинации всего населения, будут найдены и такие возможности.