В северной части Эстонии на границе ослабевающей ложбины низкого давления и усиливающегося гребня высокого давления на севере в воскресенье ожидаются ливни и грозы, но дневная температура по-прежнему будет находиться в пределах 19-24 градусов.
В воскресенье в Эстонии ожидаются дожди и грозы
По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье и в течение дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, ближе к ночи в отдельных местах возможны грозы. Местами туман. Ветер северо-восточный, на юго-востоке Эстонии западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 13-17, на побережье до 19 градусов.
В воскресенье днем в Эстонии сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером осадки поредеют. Ветер северо-восточный - восточный, 2-7, на северном побережье порывами до 11 м/с, в Юго-Восточной Эстонии ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 19-24 градуса.