Сб, 20.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Суд приговорил рецидивиста к пяти месяцам за фальшивое сообщение о бомбе

rus.postimees.ee rus.tvnet.lv/LETA
,
Copy
Номер Центра тревоги 112.
Номер Центра тревоги 112. Фото: Shutterstock

Рижский городской суд на этой неделе приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы за ложный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре Origo, сообщает новостной портал RUS.TVNET.

Дело было рассмотрено менее чем за 48 часов с момента совершения преступления.

Прокурор удовлетворена вынесенным приговором.

Согласно обвинительному заключению, вечером 16 июля мужчина позвонил на единый номер экстренных служб 112 и сообщил, что в Origo заложено взрывное устройство. Мужчина осознавал, что его сообщение не соответствует действительности.

Обвиняемый уже ранее представал за аналогичные проступки перед судом, а данное преступление совершил менее чем через два месяца после освобождения из места заключения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх