Суд приговорил рецидивиста к пяти месяцам за фальшивое сообщение о бомбе

Дело было рассмотрено менее чем за 48 часов с момента совершения преступления.

Прокурор удовлетворена вынесенным приговором.

Согласно обвинительному заключению, вечером 16 июля мужчина позвонил на единый номер экстренных служб 112 и сообщил, что в Origo заложено взрывное устройство. Мужчина осознавал, что его сообщение не соответствует действительности.

Обвиняемый уже ранее представал за аналогичные проступки перед судом, а данное преступление совершил менее чем через два месяца после освобождения из места заключения.