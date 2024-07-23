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«Что это за страховой эйджизм?»: путешественница из Эстонии столкнулась с необычной проблемой

София Солдатенко
, репортер
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Пожилые люди тоже хотят чувствовать себя за границей в безопасности.
Пожилые люди тоже хотят чувствовать себя за границей в безопасности. Фото: Pixabay

Страхование путешествия для младенцев или пожилых людей может оказаться не самой простой задачей. Rus.Postimees разбирался, какие возрастные ограничения есть в страховых компаниях Эстонии и кому в страховании могут отказать.

«Мне почти 70, а моей маме уже за 90. При этом мы обе - страстные путешественницы. В силу некоторых проблем со здоровьем мы ездим недалеко, но все же за пределы Эстонии: в Финляндию, Швецию, Латвию, - рассказывает читательница Rus.Postimees. - У меня есть золотая карточка Swedbank, покрывающая расходы на медпомощь за границей, она распространяется и на членов семьи, но только на детей, внуков и супругов. Родители под эту категорию не подпадают. Поэтому каждый раз приходится оформлять страховку моей маме».

По ее словам, она постоянно сталкивается с трудностями. «В большинстве страховых компаний застраховать можно только человека до 75 лет. Суть отказов понятна: риск страхового случая с престарелым путешественником гораздо больше, и с ним может случиться инфаркт или инсульт буквально на ровном месте, но, судя по туристическим группам в Facebook, молодые куда чаще попадают в больницы. Что это вообще за страховой эйджизм такой?» - задается вопросом читательница.

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