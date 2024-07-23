«Что это за страховой эйджизм?»: путешественница из Эстонии столкнулась с необычной проблемой

«Мне почти 70, а моей маме уже за 90. При этом мы обе - страстные путешественницы. В силу некоторых проблем со здоровьем мы ездим недалеко, но все же за пределы Эстонии: в Финляндию, Швецию, Латвию, - рассказывает читательница Rus.Postimees. - У меня есть золотая карточка Swedbank, покрывающая расходы на медпомощь за границей, она распространяется и на членов семьи, но только на детей, внуков и супругов. Родители под эту категорию не подпадают. Поэтому каждый раз приходится оформлять страховку моей маме».