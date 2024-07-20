Надгробный памятник на могиле Евгения Пригожина облили краской и вложили в руку предмет, похожий на фаллоимитатор

На записи видно, что в руку статуи Пригожина вложили некий предмет - СМИ предположили, что это фаллоимитатор.

Когда была сделана запись, неясно. Ее подлинность не подтверждена. Официальных комментариев от властей по ее поводу пока не поступало.

Евгений Пригожин погиб при крушении своего частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года. Власти РФ до сих пор не опубликовали результаты расследования причин авиакатастрофы.

Пригожин погиб ровно два месяца спустя после неудачной попытки военного мятежа. Многие аналитики предполагали, что его смерть была убийством и местью за «предательство» Владимира Путина. The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы писал, что организовал убийство секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.