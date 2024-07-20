Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады

«Он не говорил, что собирается купаться в Сене до Олимпийских игр. Он с уверенностью сказал, что обязательно поплавает там, но не факт, что у него появится такая возможность до начала Игр», - цитирует пресс-секретаря газета Le Monde.

Ранее несколько французских чиновников обещали искупаться в реке, где будут проходить соревнования по плаванию на открытой воде в рамках Олимпийских игр. В прошлые выходные там плавала министр спорта Амели Удеа-Кастера. В среду это сделала мэр Парижа Анн Идальго.

Франция вложила 1,4 миллиарда евро в улучшение состояния Сены, чтобы исключить попадание сточных вод. Однако сильные дожди повысили уровень бактерий выше нормы, и сейчас купание там небезопасно.

В июле дожди наконец уступили место более сухой погоде, что улучшило качество воды в Сене, но за неделю до начала Олимпийских игр в Париже все еще сохраняются опасения по поводу качества воды в реке.