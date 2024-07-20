Журналист: правительство Кристена Михала хочет вернуть Партию реформ к ее истокам

Перевод: Сергей Светлов

«Партия реформ определенно хочет сохранить в новом правительстве ключевые темы, которые всегда были важны для партии. Во время правления Каи Каллас на второй план начали уходить такие темы, как упорядоченные финансы, экономический рост, поддержка предприятий и защита интересов предпринимателей. Когда у Партии реформ спрашивали, как обстоят дела с экономикой и защитой интересов предпринимателей, ответы были неопределенными», - сказал Хыбемяги.

Он отметил, что Партия реформ изменилась из защитника интересов гражданского общества и предпринимателей в народную партию, которая для сохранения власти должна была заботиться обо всех меньших социальных группах. «Это размывало большие цели, но, похоже, Михал пытается вернуть Партию реформ к ее истокам», - сказал Хыбемяги.

Журналист Айнар Рууссаар отметил, что в коалиционное соглашение, опубликованное в пятницу, включены налоговые повышения, и в нем есть формулировки, которые на первый взгляд ничего не значат, но в то же время могут означать все.

Например, в коалиционном соглашении есть фраза: «Налог на безопасность должен покрывать все те расходы, которые необходимы для общего повышения обороноспособности Эстонии и для справления с другими негативными социально-экономическими последствиями войны».

По словам Рууссаара, из этого можно понять, что средства, поступающие от налога на безопасность, будут направлены не только на оборонную сферу, но и на другие нужды.