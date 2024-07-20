Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги сказал в субботу, 20 июля, в передаче Keskpäevatund на радио Kuku, что новое правительство Кристена Михала, вероятно, пытается вернуть Партию реформ к ее истокам, от которых партия начала удаляться под руководством Каи Каллас.
Журналист: правительство Кристена Михала хочет вернуть Партию реформ к ее истокам
Перевод: Сергей Светлов
«Партия реформ определенно хочет сохранить в новом правительстве ключевые темы, которые всегда были важны для партии. Во время правления Каи Каллас на второй план начали уходить такие темы, как упорядоченные финансы, экономический рост, поддержка предприятий и защита интересов предпринимателей. Когда у Партии реформ спрашивали, как обстоят дела с экономикой и защитой интересов предпринимателей, ответы были неопределенными», - сказал Хыбемяги.
Он отметил, что Партия реформ изменилась из защитника интересов гражданского общества и предпринимателей в народную партию, которая для сохранения власти должна была заботиться обо всех меньших социальных группах. «Это размывало большие цели, но, похоже, Михал пытается вернуть Партию реформ к ее истокам», - сказал Хыбемяги.
Журналист Айнар Рууссаар отметил, что в коалиционное соглашение, опубликованное в пятницу, включены налоговые повышения, и в нем есть формулировки, которые на первый взгляд ничего не значат, но в то же время могут означать все.
Например, в коалиционном соглашении есть фраза: «Налог на безопасность должен покрывать все те расходы, которые необходимы для общего повышения обороноспособности Эстонии и для справления с другими негативными социально-экономическими последствиями войны».
По словам Рууссаара, из этого можно понять, что средства, поступающие от налога на безопасность, будут направлены не только на оборонную сферу, но и на другие нужды.
Он отметил, что без сомнения, самой важной должностью в новом правительстве является пост министра финансов, который займет ветеран-политик Юрген Лиги. Это уже пятый раз, когда он становится министром. Ранее он занимал посты министра иностранных дел, министра обороны, министра образования и науки, а также министра финансов. «От Юргена Лиги ждут больших и важных шагов, прямо или косвенно», - отметил Рууссаар.
По словам Хыбемяги, назначение Юргена Лиги на пост министра финансов также свидетельствует о возвращении старой доброй Партии реформ.
«Юрген Лиги, возможно, резок в словах, но у него репутация министра, проводящего консервативную политику. В общении с общественностью он может случайно появиться в обсуждении под фото еды Марта Юуре в соцсетях и кого-то приструнить. Он появляется в случайных дискуссиях, делает несколько резких комментариев, и если кто-то возражает, жестко отвечает. Но в работе министра у него доминирует консервативная сторона», - сказал Хыбемяги.
Специалист по связям с общественностью и публицист Пыйм Кама отметил, что Партия реформ хочет вернуть свой прежний имидж, о чем свидетельствует выбор министров в новом правительстве. Из предыдущего правительства продолжают работать министр обороны Ханно Певкур, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Хейди Пурга. Кама отметил, что единственными новыми лицами среди министров от Партии реформ являются министр по делам климата Йоко Алендер и министр экономики Эркки Келдо.
Из предыдущего правительства не продолжают свою работу министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200»), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) и министр юстиции Мадис Тимпсон (Партия реформ).
Хыбемяги отметил, что Рийсало и Вырклаэв были министрами, которые подверглись жесткой критике со стороны СМИ во время их пребывания в должности.
«Вырклаэв стал самым ненавидимым министром, особенно после того, как он дал противоречивые объяснения необходимости введения налога на автомобили. Сначала он говорил о потребностях государственного бюджета, затем о целях охраны окружающей среды. На самом деле все понимали, что нужно было где-то наскрести 280 миллионов евро», - сказал Хыбемяги.
Рууссаар напомнил, что налог на автомобили не вступил в силу, так как президент Алар Карис отправил этот закон обратно в парламент. «Посмотрим, каким в конечном итоге будет автоналог», - добавил он.
По словам Рууссаара, с точки зрения бюджета, в самой надежной позиции находятся министр обороны Ханно Певкур и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, и это очень хорошо, так как оборона и внутренняя безопасность в настоящее время являются наиболее важными сферами. «Я готов платить больше налогов, если эти деньги действительно пойдут на безопасность», - сказал Рууссаар.