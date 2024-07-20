Поезда Elron восточного и южного направлений теперь будут передвигаться быстрее

Новое расписание Elron сократит время в пути поездов на маршрутах Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту, Тарту-Йыгева и некоторых поездов Тарту-Валга. Изменение расписания связано с отменой временных ограничений скорости на участке между Тапа-Нарва и Тапа-Тарту, действовавших со 2 января.

«Начиная с понедельника, 22 июля, пассажиры поездов будут добираться до места назначения быстрее на нескольких линиях. На линии Таллинн-Нарва время в пути сократится на 25 минут в зависимости от отправления, Таллинн-Тарту - на 15 минут, Таллинн-Раквере - на семь минут, Тарту-Валга - на пять минут и Тарту-Йыгева - на три минуты, - рассказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - С новым расписанием изменится время прибытия и отправления многих поездов, поэтому обязательно надо проверить его перед поездкой».