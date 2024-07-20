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ГАЛЕРЕЯ Четвертый фестиваль марихуаны начался с ярмарки конопляной продукции (1)

, репортер
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Вчера начался четвертый по счету фестиваль конопли, который проводится с целью познакомить людей с различными способами использования данного растения. Помимо ярмарки, на двухдневном фестивале можно посетить конопляный лабиринт, конференцию, световой лес и послушать концерт.

На ярмарку приехали различные эстонские предприниматели, производящие продукцию из конопли. Среди них была компания Relaxationland, предлагающая различные чаи из CBD марихуаны. «Мы начали наше дело именно на этом фестивале два года назад. Можно сказать, что сегодня у нас годовщина! - сказала Келли Уук, представляющая продукцию компании. - Сначала мы пробовали разные смеси, узнали, что чай действительно помогает уснуть, даже днем», - добавила она.

Выращивание марихуаны, обычно, привлекает повышенное внимание - полиция и Департамент сельского хозяйства и продовольствия часто проверяют растения, чтобы убедиться, что в них не содержится слишком много запрещенного вещества (ТГК). «Теперь в Эстонии допустимый уровень подняли до 0,3%, чтобы у фермеров было меньше проблем», - объяснила Уук особенности выращивания конопли.

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