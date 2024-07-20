На ярмарку приехали различные эстонские предприниматели, производящие продукцию из конопли. Среди них была компания Relaxationland, предлагающая различные чаи из CBD марихуаны. «Мы начали наше дело именно на этом фестивале два года назад. Можно сказать, что сегодня у нас годовщина! - сказала Келли Уук, представляющая продукцию компании. - Сначала мы пробовали разные смеси, узнали, что чай действительно помогает уснуть, даже днем», - добавила она.