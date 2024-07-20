Февраль 2022 года, начало большого вторжения России, провел в истории Украины большой водораздел.

После него те, кто видел Украину частью «русского мира», или выехали из страны, или пропали из отечественного информпространства вследствие других причин.

С поправкой на это обстоятельство на протяжении последних двух с половиной лет Украина пыталась жить в прежнем режиме.

И в этих условиях Ирина Фарион с ее довольно экзотичными для большинства сограждан взглядами была напоминанием о том, что Украина на самом деле - очень разная.

Она высказывала свою точку зрения на то, какими должны быть Украина и украинцы, собирала в свой адрес волны хайпа или хейта (уверен, кстати, что Ирине Дмитриевне не понравились бы эти слова и она возмущенно поменяла бы их на исконно украинские «уваги та ненависти»), но продолжала отстаивать свою позицию.

Пока ты за Украину - с тобой ничего не случится, критикуй ты хоть Зеленского, хоть Порошенко, хоть «Слугу народа», хоть полк «Азов» - говорил нам пример Фарион, которая в своих пламенных речах действительно не щадила всех вышеупомянутых субъектов.

Покушение на Украину

Люди несут цветы к месту убийства Фарион Фото: BBC

Убийство Фарион - это покушение на эту Украину.