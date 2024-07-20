Марко Михкельсон: идущий к посту президента США Байден сам себе враг

Об этом BNS пишет со ссылкой на публикацию Михкельсона в социальных сетях. «Главный враг Байдена - это сам Байден и состояние его здоровья, которое, похоже, ухудшается. Это заметно усиливается в социальных сетях и других медиа», - сказал Михкельсон в подкасте Maailmanaba.

«И если посмотреть на опросы, то совершенно очевидно, что (вице-президент) Камала Харрис явно опережает Байдена как по оценке социологов, так и по другим опросам. Вопрос в том, произойдут ли какие-то изменения на съезде демократов в Чикаго в августе или раньше - не скажет ли сам Байден, что он все еще не способен спасти Соединенные Штаты, и не уйдет ли в отставку», - отметил Михкельсон.

Михкельсон также признал, что покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании неделю назад, безусловно, оказало на демократов большее давление, чем на республиканцев.

Однако выбор Трампом Джей Ди Вэнса в качестве своего кандидата в вице-президенты, к сожалению, подтверждает, по мнению Михкельсона, что явно авторитарные тенденции во внутренней политике США набирают обороты.

«Деградация, которая произошла в их политической готовности видеть дальше основных проблем своего электората в интересах одного крыла той или иной партии в США, поразительна», - сказал Михкельсон, который на протяжении последних 21 года профессионально общался с американскими конгрессменами и сенаторами.