Крупнейшая телекоммуникационная компания России «Ростелеком» 12 июля заявила о возможных проблемах с YouTube, объясняя это устареванием оборудования Google Global Cache в России. Однако многие независимые аналитики поставили под сомнение это объяснение и считают, что Россия, вероятно, начала процесс закрытия YouTube и первым шагом является невыносимо медленный трафик на сайт.

Стойческу отметил, что изоляция России от глобального информационного пространства с целью исключения информации, отличающиеся от производимой Кремлем, мнений, фактов и т.д., продолжается уже много лет. «Этот процесс усиливает зомбирование россиян и их отрыв от свободного мира, - подчеркнул он. - Поэтому неудивительно, что следующей целью путинского режима станет популярный среди россиян YouTube. Эта платформа наполнена всевозможными удивительными вещами, созданными и загруженными российскими пропагандистами и обычными путинистами, но на YouTube также можно найти много адекватной и неугодной Кремлю информации, включая сведения о российской агрессии в Украине».