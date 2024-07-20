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Закрытие YouTube в России: очередной шаг к информационной изоляции (1)

Лоора-Элизабет Ломп
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Youtube также по собственной инициативе заблокировал аккаунты различных российских пользователей. В пятницу в Москве у посольства США прошла демонстрация против блокировки аккаунта Шамана.
Youtube также по собственной инициативе заблокировал аккаунты различных российских пользователей. В пятницу в Москве у посольства США прошла демонстрация против блокировки аккаунта Шамана. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Россия, по мнению аналитиков, начала процесс закрытия самой крупной видеоплатформы YouTube среди своих граждан, что еще больше ограничит их доступ к свободной информации. Председатель Комиссии по государственной обороне Калев Стойческу («Ээсти 200») заявил, что все признаки указывают на то, что YouTube является следующей целью российского диктатора Владимира Путина.

Крупнейшая телекоммуникационная компания России «Ростелеком» 12 июля заявила о возможных проблемах с YouTube, объясняя это устареванием оборудования Google Global Cache в России. Однако многие независимые аналитики поставили под сомнение это объяснение и считают, что Россия, вероятно, начала процесс закрытия YouTube и первым шагом является невыносимо медленный трафик на сайт.

Стойческу отметил, что изоляция России от глобального информационного пространства с целью исключения информации, отличающиеся от производимой Кремлем, мнений, фактов и т.д., продолжается уже много лет. «Этот процесс усиливает зомбирование россиян и их отрыв от свободного мира, - подчеркнул он. - Поэтому неудивительно, что следующей целью путинского режима станет популярный среди россиян YouTube. Эта платформа наполнена всевозможными удивительными вещами, созданными и загруженными российскими пропагандистами и обычными путинистами, но на YouTube также можно найти много адекватной и неугодной Кремлю информации, включая сведения о российской агрессии в Украине».

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