Россия, по мнению аналитиков, начала процесс закрытия самой крупной видеоплатформы YouTube среди своих граждан, что еще больше ограничит их доступ к свободной информации. Председатель Комиссии по государственной обороне Калев Стойческу («Ээсти 200») заявил, что все признаки указывают на то, что YouTube является следующей целью российского диктатора Владимира Путина.
Крупнейшая телекоммуникационная компания России «Ростелеком» 12 июля заявила о возможных проблемах с YouTube, объясняя это устареванием оборудования Google Global Cache в России. Однако многие независимые аналитики поставили под сомнение это объяснение и считают, что Россия, вероятно, начала процесс закрытия YouTube и первым шагом является невыносимо медленный трафик на сайт.