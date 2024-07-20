Инспекция труда: работодатель может досрочно расторгнуть договор с иностранцем

Об этом на портале Tööelu написал в рубрике новостей ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.

По его словам, в течение срока действия трудового договора работодатель обязан проверять у работника наличие законного основания для работы в Эстонии. Если работодатель позволяет работать в Эстонии иностранцу, у которого нет на это законных оснований, ответственность ложится на работодателя.

«Если таких оснований у работника нет, работодатель может прекратить трудовые отношения в одностороннем порядке, поскольку в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре (TLS) работник для рабочего места непригоден. Трудовой договор можно расторгнуть также на основании ст. 79 TLS по соглашению сторон», - поясняет Логачев.

По его словам, заявление об отказе от договора должно быть составлено в письменно воспроизводимой форме и содержать имя и фамилию работника и название работодателя. Письменно воспроизводимой формой может быть, например, письмо по электронной почте или сообщение.

«Заявление о расторжении трудового договора в чрезвычайном порядке должно, согласно п. 2 ч. 1 ст. 88 TLS, содержать обоснование. Кроме того, работодатель должен соблюсти срок предуведомления, который зависит от продолжительности трудовых отношений работника, - пояснил Логачев. - В случае если с учетом всех обстоятельств и интереса обеих сторон нет разумных оснований требовать продолжения действия договора до истечения условленного срока или срока предуведомления, работодатель может расторгнуть трудовой договор и не соблюдая этого срока».