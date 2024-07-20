Эстонские тхэквондисты впервые в истории выиграли медали на Международных детских играх

Святослав Московцев завоевал золото в категории до 63 кг, одержав победу над всеми соперниками, включая представителя Китайского Тайбэя в финале, а Ламдагхри Алауи, будучи самой молодой участницей в своей весовой категории, завоевала бронзовую медаль в категории до 49 кг.

В играх участвуют около 1500 спортсменов из 30 стран и 60 городов со всего мира.

«Эстонские тхэквондисты впервые приняли участие в Международных детских играх, что делает их достижение еще более радостным и символичным, - сказал президент Эстонской Федерации Тхэквондо Михаил Кылварт. - В следующем году, в рамках мероприятий Европейской спортивной столицы, игры будут проходить в Таллинне, где также должно было быть представлено и тхэквондо».

Международные детские игры проводятся с 1968 года и в них участвуют молодые спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Это одно из важнейших международных соревнований, которое получило признание Международного олимпийского комитета. Это так называемые детские олимпийские игры для данной возрастной категории.

В этом году в Мексике соревнования проходили по семи видам спорта: легкая атлетика, плавание, теннис, тхэквондо, баскетбол, футбол и волейбол.

Тхэквондо представляли два спортсмена и тренер сборной Меэлис Нурмекан.