В Валге из-за взрыва начался пожар в грузовом прицепе

По данным представителя Лыунаского Спасательного департамента Романа Абубикирова, примерно в 22:45 в прицепе грузовика загорелся мусор. Перед возгоранием был слышен взрыв. «Что именно вызвало взрыв - химическая реакция или что-то еще - неизвестно. Выехавшие из Тарту саперы развернулись на полпути, так как подозрения на взрывное устройство не было. Спасатели из Валга выбросили горящий мусор из прицепа и потушили его. К несчастью, строительные и бытовые отходы загорелись именно в передней части прицепа», - сказал Абубикиров.