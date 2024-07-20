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Эксперт объясняет: почему жильцы не уважают управляющего домом

Ангелина Тякер
, журналист
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Pindi Kinnisvara. Фото иллюстративное.
Pindi Kinnisvara. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Жильцы часто относятся к управляющему домом с легким презрением, а иногда и откровенно неуважительно. Исполнительный директор Pindi Kinnisvarahalduse Рональд Тыниссон объясняет наиболее распространенные причины такого отношения.

«Во-первых, самое главное, чтобы управляющий был хорошим коммуникатором. Общаясь с десятками объединений собственников и сотнями разных жильцов, управляющий должен быть как хамелеон, чтобы ладить с людьми с разными характерами. Если обслуживающая компания не смогла хорошо обучить свой персонал, включая управляющих, это, конечно, камень в огород поставщика услуг, - сказал Тыниссон. - К сожалению, всегда найдется житель, который устроит конфликт на весь дом, даже если управляющий не ответит на его письмо, отправленное в субботу ночью, в течение часа», - добавил он.

Второй причиной Тыниссон называет эмоциональность. «Жители смотрят на дом как на свое жилье, а управляющий - с профессиональной точки зрения. Все мы понимаем, что, если в грязную погоду одна семья поднимется по лестнице на четвертый этаж, весь подъезд снова станет грязным, несмотря на сделанную уборку час назад. Для следующего жителя дом покажется неубранным, и автоматически виноватым станет управляющий, хотя ни один жилец не сможет позволить себе уборку подъездов каждый час», - объяснил он.

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