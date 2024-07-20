Эксперт объясняет: почему жильцы не уважают управляющего домом

«Во-первых, самое главное, чтобы управляющий был хорошим коммуникатором. Общаясь с десятками объединений собственников и сотнями разных жильцов, управляющий должен быть как хамелеон, чтобы ладить с людьми с разными характерами. Если обслуживающая компания не смогла хорошо обучить свой персонал, включая управляющих, это, конечно, камень в огород поставщика услуг, - сказал Тыниссон. - К сожалению, всегда найдется житель, который устроит конфликт на весь дом, даже если управляющий не ответит на его письмо, отправленное в субботу ночью, в течение часа», - добавил он.