Полиция оштрафовала участника ралли за превышение скорости

Заместитель начальника Главного управления полиции порядка латвийской Госполиции Ансис Пумпурс подчеркнул, что правила дорожного движения должны соблюдать все, в том числе и автоспортсмены вне трассы. «У гонщиков никакого иммунитета нет», - сказал он.

Наказание применено в соответствии с Законом о дорожном движении. Если нарушение совершает автоспортсмен, организаторы ралли могут применить и свои штрафы, добавили в Госполиции.

Более подробную информацию о наказании, примененном к автоспортсмену, Госполиция пока предоставить не смогла.

Кроме того, в отношении двух жителей начаты процессы об административных правонарушениях за нарушение требований к полету беспилотных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что первый в истории этап чемпионата мира по ралли в Латвии стартовал 18 июля, а завершится в воскресенье, 21 июля.