Глава Европола заявила о росте организованной преступности в Европе

По словам Катрин де Болле, в Европе «организованная преступность растет» и «использует каждую слабость».

Она обратила внимание на торговлю наркотиками, которая растет в Европе и в свою очередь подпитывает насилие. По данным Европола, производство кокаина в Южной и Центральной Америке процветает, а Европа переполнена этим наркотиком.

«Ситуация серьезная», - сказала де Болле, отметив, что торговля другими наркотиками также растет.

Глава Европола говорит, что деньги, заработанные на наркотиках в Европе, в основном остаются на континенте и инвестируются в местную экономику. «Это делает организованную преступность одной из самых больших опасностей нашего времени», - предостерегает чиновница.

По ее словам, полиция в Европе нуждается в технических средствах, полномочиях и персонале, чтобы противостоять преступным сетям, а «если мы не будем инвестировать больше, то проиграем эту борьбу».

Ранее в Европоле установили, что более трети наиболее угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы через недвижимость.

Ведомство также регулярно отчитывается о перехвате партий наркотиков из Латинской Америки и ликвидации сетей наркоторговли в Европе.