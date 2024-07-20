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ГАЛЕРЕЯ Дни открытых хуторов: чем дальше едешь, тем больше видишь

Сирле Матт Майлийс Оллино
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В волости Ляэнеранна на побережье в Паатсалу, уже восьмой год подряд на дне открытых хуторов принимает гостей ферма Kahvatu kõrtsi talu. Во дворе фермы можно не только прогуляться, но и попробовать продукцию со всей окрестности.

Первые гости прибыли из волости Тори и наслаждались в тени деревьев бутербродами с килькой и тортом Наполеон. «Очень вкусно, - похвалила мама семьи Сирле. В предыдущие годы на дне открытых ферм они посещали фермы своих знакомых. - Мы решили, что в этом году поедем куда-то подальше», - сказала она. Следующей целью семьи было Ранчо Ранна, также расположенный в волости Ляэнеранна.

По словам хозяйки фермы Kahvatu kõrtsi talu, доктора экологии Ангелики Портсмут, ферма имеет 19 гектаров лугов, с которых получаемый силос идет на корм молочным коровам в Ватла.

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