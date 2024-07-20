ГАЛЕРЕЯ Дни открытых хуторов: чем дальше едешь, тем больше видишь

Первые гости прибыли из волости Тори и наслаждались в тени деревьев бутербродами с килькой и тортом Наполеон. «Очень вкусно, - похвалила мама семьи Сирле. В предыдущие годы на дне открытых ферм они посещали фермы своих знакомых. - Мы решили, что в этом году поедем куда-то подальше», - сказала она. Следующей целью семьи было Ранчо Ранна, также расположенный в волости Ляэнеранна.