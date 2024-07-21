Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 74-летнего мужчину

Олав в субботу, 20 июля, в волости Люганузе в деревне Аа отправился на прогулку и до сих пор не вернулся домой. Найти его не удалось, но его садовую тачку нашли на автобусной остановке, и, возможно, он на автобусе уехал из деревни Аа, например, в Кивиыли, Раквере или Таллинн.

У Олава большая седая борода и длинные волосы. На нем темные брюки и кофта, а также, возможно, у него с собой светлая куртка. У него могут быть проблемы с пониманием того, что происходит вокруг.

Полиция просит всех, кто видел Олава, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.