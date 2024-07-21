В 2018 году в международном аэропорту Сиэтл-Такома рядовой сотрудник Ричард Рассел пробрался в пассажирский самолет и улетел. Правда, ему не хватало двух вещей - опыта пилота и желания благополучно посадить самолет, пишет Rus.TVNET .

Ричард Рассел был опытным и тихим человеком. Заядлый путешественник, звезда школьного футбола, убежденный христианин и бывший владелец кондитерской. Он не был судим, у него не было врагов или особых неприятностей. Именно поэтому все были глубоко шокированы тем, что 10 августа 2018 года в международном аэропорту Сиэтл-Такома, где он работал агентом по техническому обслуживанию самолетов, он угнал пассажирский самолет Q400, поднял его в воздух, выполнил различные акробатические трюки, а после часового полета врезался в соседний остров, покончив с собой.