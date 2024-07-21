«Ищем живого Серго!»: друзья пропавшего в море о его поисках

19 июля на вертолете состоялся очередной полет над морем, продолжаются поиски и на острове. Серго также объявлен в международный розыск.

20 июля с 7:00 до 23:00 организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv организовала масштабные поиски Серго Тваури.

«Мы не ищем негативный исход. Мы ищем живого Серго! Мы знаем, что ему нужна помощь и мы должны как можно скорее его найти. Также мы просим распространить информацию в Швеции, Финляндии и Норвегии, поскольку, следуя течению, он может быть и где-то там. Может быть, его нашел какой-то корабль или люди. Может быть, он без сознания или у него проблемы со здоровьем», - сказала подруга семьи Серго Ярослава Томашевич.

Близкие предполагают, что Серго выбросило на берег.

«На пожертвованные деньги мы арендовали вертолет. В первый день он облетел остров Рухну, потому что там нашли второго, есть надежда, что и Серго там. Во второй раз уже облетели эстонскую сторону, Сааремаа. Да и сегодня мы продолжаем искать, мы верим, мы продолжим поиски», - заверила Томашевич.

Видео: Сюжет LTV Ziņas

Несчастье произошло в субботу, 13 июля, когда двум водным мотоциклистам - Серго и еще одному мужчине - не удалось добраться до острова Рухну.

Мужчины около 10:00 на водных мотоциклах выехали из Рои (населенный пункт в Латвии) на остров Рухну и около 13:40 пропали в море. Второй пропавший водный мотоциклист через шестнадцать часов добрался до острова самостоятельно.

Пропавший - Серго Тваури 1986 года рождения - был одет в водонепроницаемый темный с красным жилет, полностью темную одежду, темную обувь и темный с белым шлем.