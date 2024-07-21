Маркус Паюр и Яника Лыйв стали чемпионами Эстонии по гонкам на кроссовых велосипедах, которые завершились в субботу в центре спорта и отдыха Валгехобусемяэ.
Чемпионами Эстонии по велокроссу стали Маркус Паюр и Яника Лыйв
Победное время Паюра составило один час, 16 минут и 51 секунду, сообщили в Союзе велоспорта. Спортсмен уверенно опередил Йостена Вайдема и Петера Тарвиса. В соревнованиях юниоров, которые соревновались на одной трассе с элитными спортсменами, но проехали на один круг меньше, в тройку лучших вошли Рико Таммепуу, Матиас Мыттус и Рихард Рюндва.
Яника Лыйв седьмой год подряд становится победительницей в элитном женском зачете со временем 1:12.21. Серебро взяла Мерили Сирвель, а бронзу - Мари-Лийс Мыттус.
Среди юниорок самыми быстрыми стали Майрит Кааръярв, Марибель Раннала и Марианн Койк. Каролин Сурва и Аннабрит Прантс стали лучшими среди спортсменок до 23 лет.