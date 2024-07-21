Чемпионами Эстонии по велокроссу стали Маркус Паюр и Яника Лыйв

Победное время Паюра составило один час, 16 минут и 51 секунду, сообщили в Союзе велоспорта. Спортсмен уверенно опередил Йостена Вайдема и Петера Тарвиса. В соревнованиях юниоров, которые соревновались на одной трассе с элитными спортсменами, но проехали на один круг меньше, в тройку лучших вошли Рико Таммепуу, Матиас Мыттус и Рихард Рюндва.