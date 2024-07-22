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Кристина Каллас: рост налогов – меньшее из двух зол, учителя с В1 смогут остаться еще на год (4)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В экономике абсолютно безвыходная ситуация
  • Альтернатива – сокращать пенсии и зарплаты
  • Всплеска приграничной торговли не допустим

Как перезапустить экономику и школы? К чему приведет новый налоговый план? Кто заменит педагогов, которые не смогут продолжить работу с 1 сентября?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире участник коалиционных переговоров, министр образования Кристина Каллас (вице-председатель «Ээсти 200»). 

Выдержки из беседы:

– Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?

– Конечно, рост налогов реально никак не поможет росту экономики. Эту теорию все знают. На практике ситуация такова, что в хорошие для экономики времена были съедены резервы госбюджета. В нынешней ситуации, когда возникли срочные расходы, мы остались без дополнительных ресурсов. К сожалению, во время экономического кризиса нам приходится повышать налоги. Это абсолютно безвыходная ситуация.

– Просчитаны ли последствия?

– Конечно, экономике будет причинен ущерб. Мы это понимаем. Однако последствия того, что бюджет не будет приведен в порядок, могут оказаться еще серьезнее. Пришлось выбирать из двух зол меньшее. Хороших вариантов на данный момент просто нет.

– Удастся ли восстановить покупательскую способность населения? Это важно, поскольку налоги на потребление – это половина ВВП страны…

– Средняя зарплата все равно растет. У нас очень странный экономический кризис. Безработица резко не выросла. Конечно, потребление будет ниже прогнозируемого уровня, но всё учтено.

Дефицит бюджета необходимо свести к 3% с нынешних 5,6%. Если мы продолжим идти прежним путем, кредиты на мировом рынке для наших предприятий станут дороже. Эстонии необходима финансовая стабильность. И мы начинаем двигаться в этом направлении.

Еврокомиссия уже сказала, что, если мы в следующем году не удержим дефицит в пределах 3%, ей придется самой решать, как сократить дефицит госбюджета Эстонии. Правительство в ответе за то, чтобы не ждать, пока кто-то из Брюсселя потребует сократить пенсии или зарплаты учителей. Мы должны это сделать сами. Нужно решить, где и что сокращать и какие налоги повышать.

– Рост пенсий не по силам государству, признал председатель «Ээсти 200» Маргус Цахкна. Каковы же перспективы? Замораживание индексации, сокращений пенсий и продление возраста выхода на пенсию?

– Реформа по увеличению возраста выхода на пенсию уже проведена. Каждый год возрастная планка повышается на три месяца. Замораживание пенсий считаю несправедливым. В Эстонии – самые низкие пенсии в ЕС в сравнении со средней зарплатой. По этой причине пенсии должны продолжать расти как можно дольше. Все наши пенсионеры относятся к группе риска с точки зрения бедности. В коалиционном договоре указано, что мы не будет трогать индексацию пенсий.

– Однако индексацию пенсий съест подоходный налог на пенсии, превышающие средний уровень…

– Но он временный! Подоходный налог установлен до конца 2028 года, потому что нам действительно нужно увеличить расходы на оборону, защиту границ и инфраструктуры.

Прогноз на ближайшие 10-15 лет показывает, что с нынешней налоговой базовой пенсий уже не потянуть. Дефицит пенсионного фонда бесконечно растет. Причем быстрее, чем средняя зарплата и налоговые поступления.

Считаю осуществленный «Отечеством» развал второй ступни пенсионного страхования криминальным действием. В результате, через 10-15 лет наши пенсионеры станут крайне бедными. Эти деньги растащены. Да, они влились в экономику страны и вызвали всплеск в 2021–22 годах, но это был всего лишь один момент. Потом опять начался спад.

Перспективы у наших пенсионеров очень печальные. Теперь правительству придется снова создавать долгосрочный план в отношении пенсий. Причем с нуля. Попытаемся привлечь частные вклады в пенсионные фонды. В том числе речь идет о пенсионных фондах работодателей. Иначе будущие пенсионеры будут жить очень бедно.

Грядут трудные времена для всех – и для предпринимателей, и для пенсионеров, и для тех, кто получает среднюю или более низкую зарплату. Однако эти трудные времена нужно пережить, чтобы выстоять в нынешней кризисной геополитической ситуации.

– Не приведет ли рост акцизов к новому всплеску приграничной торговли?

– Мы договорились, что как только станет заметно влияние акцизов на приграничную торговлю с Латвией, правительство будет готово сразу же отреагировать. Начнем снижать повышение акцизов.

– Какова ситуация со школами? Сколько учителей уволено за несоответствие занимаемой должности? Сколько сокращено?

– Это знают местные самоуправления. Министерство располагает только теми сведениями, которые касаются государственных школ.

Самая большая проблема связана с учителями, которые смогут дольше преподавать на русском языке – им осталось еще примерно три года. Часть из них не имеют требуемой законом категории В2. Однако среди них немало тех, кто получил категорию В1, учился и учится дальше, но пока еще не успел или не смог сдать экзамен. Считаю, что таких учителей нужно и дальше поддерживать, чтобы они смогли выучить язык.

– Они не будут уволены?

– Мы в правительстве принципиально договорились о том, что учителя с категорией В1, продолжающие учить эстонский, смогут еще на год остаться на работе: на временном договоре. После успешной сдачи экзамена на В2 с ними можно будет снова подписать постоянный трудовой договор.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как перезапустить экономику и школы?
Студия Postimees: как перезапустить экономику и школы? Фото: Eero Vabamägi
  • Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
  • За счет чего произойдет восстановление покупательской способности населения и остановится рост цен?
  • Не приведет ли рост акцизов к новому всплеску приграничной торговли?
  • С чем школы придут к 1 сентября? Сколько учителей покинет работу? Сколько найдено новых кадров?
  • Гарантирована ли полная укомплектованность школ?
Комментарии (4)
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