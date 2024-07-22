На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире участник коалиционных переговоров, министр образования Кристина Каллас (вице-председатель «Ээсти 200»).

Выдержки из беседы:

– Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?

– Конечно, рост налогов реально никак не поможет росту экономики. Эту теорию все знают. На практике ситуация такова, что в хорошие для экономики времена были съедены резервы госбюджета. В нынешней ситуации, когда возникли срочные расходы, мы остались без дополнительных ресурсов. К сожалению, во время экономического кризиса нам приходится повышать налоги. Это абсолютно безвыходная ситуация.

– Просчитаны ли последствия?

– Конечно, экономике будет причинен ущерб. Мы это понимаем. Однако последствия того, что бюджет не будет приведен в порядок, могут оказаться еще серьезнее. Пришлось выбирать из двух зол меньшее. Хороших вариантов на данный момент просто нет.

– Удастся ли восстановить покупательскую способность населения? Это важно, поскольку налоги на потребление – это половина ВВП страны…

– Средняя зарплата все равно растет. У нас очень странный экономический кризис. Безработица резко не выросла. Конечно, потребление будет ниже прогнозируемого уровня, но всё учтено.

Дефицит бюджета необходимо свести к 3% с нынешних 5,6%. Если мы продолжим идти прежним путем, кредиты на мировом рынке для наших предприятий станут дороже. Эстонии необходима финансовая стабильность. И мы начинаем двигаться в этом направлении.