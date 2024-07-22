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Студия Postimees: как перезапустить экономику и школы?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Обновленное правительство Кристена Михала уже на этой неделе вступит в должность. Как новый налоговый план поможет перезапустить экономику? Кто заменит педагогов, которые не смогут продолжить работу с 1 сентября?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник коалиционных переговоров, министр образования Кристина Каллас (вице-председатель «Ээсти 200»). Следите за эфиром в 13:00!

  • Как перезапустить экономику с помощью роста налогов?
  • За счет чего произойдет восстановление покупательской способности населения и остановится рост цен?
  • Не приведет ли рост акцизов к новому всплеску приграничной торговли?
  • С чем школы придут к 1 сентября? Сколько учителей покинет работу? Сколько найдено новых кадров?
  • Гарантирована ли полная укомплектованность школ?
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