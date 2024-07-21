Получит ли Михал мандат на формирование правительства? Скоро станет известно

Как сообщает пресс-служба Рийгикогу, Михал выступит с докладом продолжительностью до 20 минут, в котором изложит основы формирования правительства. После этого каждый депутат парламента сможет устно задать ему до двух вопросов. Затем состоится голосование по предоставлению полномочий кандидату в премьер-министры.