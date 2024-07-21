В понедельник, 22 июля, в 11 часов Рийгикогу заслушает доклад Кристена Михала, кандидата от Партии реформ на пост премьер-министра, а затем проголосует по вопросу о предоставлении ему мандата на формирование правительства.
Получит ли Михал мандат на формирование правительства? Скоро станет известно
Как сообщает пресс-служба Рийгикогу, Михал выступит с докладом продолжительностью до 20 минут, в котором изложит основы формирования правительства. После этого каждый депутат парламента сможет устно задать ему до двух вопросов. Затем состоится голосование по предоставлению полномочий кандидату в премьер-министры.
Решение о предоставлении полномочий будет приниматься большинством голосов. Это значит, что кандидат в премьер-министры получит мандат на формирование правительства, если за него проголосует больше депутатов, чем против.