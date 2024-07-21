Большая галерея Огненное, водное и лазерное шоу: известный фестиваль вернулся после шестилетнего перерыва

Перевод: София Солдатенко

В отличие от предыдущих «Дней огня», зрителям приходилось разрываться между разными сценами: так, на одной сцене выступали звезды «Евровидения» - группа Puuluup, а на другой - рэпер Sämi.

Duo Ruut выступали посреди площади, а Танель Падар и Ленна сводили публику с ума на главной сцене. Вместе они исполнили, среди прочего, знаменитую песню Club Kung Fu из репертуара Vanilla Ninja. Также можно было посмотреть шоу самых больших барабанов в мире.

Вместе с украинским ансамблем Ленна исполнила композицию Пеэпа Сарапика «Ta lendas mesipuu poole».

Если сначала Яан Роозе исполнял трюки на балансировочной ленте, натянутой над главной сценой, под сопровождение песни Греты Пайя, он начал путешествие через площадь над головами зрителей к пожарной башне. Поскольку трос становился все более пружинистым, в какой-то момент он упал, повиснув на страховочном оборудовании, но вскоре он продолжил свой путь.

Еще до полуночи был зажжен самый высокий в Эстонии костер. Высота бревенчатой конструкции была десять метров.

Праздник на разных сценах продолжался до трех часов ночи.

Фестиваль Tõrva Loit состоялся впервые после шестилетнего перерыва.