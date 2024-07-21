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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 62-летнего мужчину

rus.postimees.ee
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Пропавший Райво.
Пропавший Райво. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Ляэне-Харью 62-летнего Райво. 

Райво обычно носит черные спортивные брюки, синюю спортивную куртку и черную кепку. Его рост 170 см, у него среднее телосложение и короткие седые волосы.

Исчезновение Райво вчера обнаружили члены семьи, которые первыми начали искать Райво и прочесывать окрестности дома. Полицейские также проверили различные возможные места, где мог быть пропавший, но найти Райво так и не удалось. Он мог отправиться куда-то подальше от дома в сторону Хаапсалу.

Полиция просит всех, кто знает, где находится Райво, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. 

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