Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 62-летнего мужчину

Райво обычно носит черные спортивные брюки, синюю спортивную куртку и черную кепку. Его рост 170 см, у него среднее телосложение и короткие седые волосы.

Исчезновение Райво вчера обнаружили члены семьи, которые первыми начали искать Райво и прочесывать окрестности дома. Полицейские также проверили различные возможные места, где мог быть пропавший, но найти Райво так и не удалось. Он мог отправиться куда-то подальше от дома в сторону Хаапсалу.