Новое расписание: движение поездов на Балтийском вокзале в Таллинне возобновится с понедельника

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия пассажирских перевозок Elron, напомнив, что в течение минувшей недели Балтийский вокзал был закрыт для движения поездов в связи со строительством виадука на Палдиском шоссе, и пассажирским поездам приходилось делать временные остановки в Лиллекюла, Китсекюла и Таллинн-Вяйке.

«Мы благодарим всех наших пассажиров за терпение и приглашаем вас с понедельника с новыми силами отправиться в путешествие на поезде, поскольку с 22 июля также будет действовать новое расписание, благодаря которому вы сможете быстрее добраться до места назначения на нескольких маршрутах восточного и южного направлений», - добавил Мяэ.

Но до конца дня в воскресенье поезда западного направления будут следовать только до станции Лиллекюла, поезда восточного и юго-восточного направления будут временно начинать и заканчивать поездку на станции Китсекюла, а поезда юго-западного направления будут следовать до Таллинна-Вяйке.