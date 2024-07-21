Торрес вошла в комнату с улыбкой на лице, излучая спокойствие и собранность.

Она настаивала на своей невиновности и категорически отрицала, что с ней когда-нибудь жили какие-то женщины или что она когда-нибудь заставляла кого-либо участвовать в секс-бизнесе.

«Когда я слушала их показания, я была просто поражена масштабом их лжи. Так много лжи, что в какой-то момент мне стало просто смешно! — сказала она Би-би-си. — Люди говорят, что я „фальшивая гуру“. Но одновременно они утверждают, что я опасна для общества, потому что своими словами могу изменить мнение людей».

Когда мы предоставили ей доказательства, которые видели своими глазами, Торрес немедленно сменила тон на враждебный и обвинила нас во лжи.

«Вы решаете верить во все, во что хотите верить. Я могу сказать вам, что я Иисус. И вы можете увидеть Иисуса, или вы можете увидеть дьявола, вот и все. Это ваш выбор. Это ваш разум», — сказала она.

Уходя обратно в камеру, она пригрозила нам на прощание, заявив, что мы скоро на собственном опыте узнаем, обладает ли она магической силой. Показав на меня пальцем, она угрожающе произнесла: «Она мне не понравилась».