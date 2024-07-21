Власти Барселоны планируют повысить туристический налог

Перевод: Ева Ойжинская

В настоящий момент туристический налог составляет 7 евро в день, но точная сумма нового налога пока не определена. По словам Колбони, пассажиры круизных лайнеров платят городу слишком мало, несмотря на интенсивное использование общественных пространств, что приводит к перегрузке и вызывает недовольство среди жителей.

Мэр подчеркнул, что круизные туристы должны вносить вклад в финансирование местных проектов, например, установку кондиционеров в школах. Однако для реализации этой идеи необходимо получить согласие правительства Каталонии.

В последние недели в популярных туристических направлениях Испании, таких как Пальма-де-Майорка, Малага и Канарские острова, прошли анти-туристические протесты, на которых активисты критиковали негативное влияние туризма на стоимость жилья и окружающую среду.

В прошлом месяце Барселона объявила, что запретит туристам арендовать квартиры до 2028 года. Это радикальный шаг, направленный на ограничение роста стоимости жилья и улучшение условий жизни для местных жителей.